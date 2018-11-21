В Газпроме объяснили нецелесообразность добычи в России сланцевого газа

Москва, , 11:09 — REGNUM Добывать в России сланцевый газ нецелесообразно при учете огромных запасов природного газа на традиционных месторождениях в стране. Об этом говорится в опубликованном заявлении по итогам заседания совета директоров Газпрома.

В тексте документа указано, что для российского газового гиганта «учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений», является нецелесообразной добыча газа из сланцев. В компании подчеркнули, что речь идет о средне‑ и долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что российских запасов нефти и газа хватит ещё на очень далёкую перспективу.

Читайте также: Кобылкин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ