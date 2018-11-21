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В Газпроме объяснили нецелесообразность добычи в России сланцевого газа

Экономика

Для российского газового гиганта «учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений», является нецелесообразной добыча газа из сланцев

В Газпроме объяснили нецелесообразность добычи в России сланцевого газа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Газ

Москва, 21 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  Добывать в России сланцевый газ нецелесообразно при учете огромных запасов природного газа на традиционных месторождениях в стране. Об этом говорится в опубликованном заявлении по итогам заседания совета директоров Газпрома.

В тексте документа указано, что для российского газового гиганта «учитывая высокую обеспеченность запасами природного газа традиционных месторождений», является нецелесообразной добыча газа из сланцев. В компании подчеркнули, что речь идет о средне‑ и долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что российских запасов нефти и газа хватит ещё на очень далёкую перспективу.

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Газодобыча и транспортировка газа
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