Омские власти выступили за ежегодное повышение цен на хлеб

Омск, , 11:10 — REGNUM Власти Омской области готовят граждан к повышению цены на хлеб. Такой вывод можно сделать из слов министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, которые цитирует Omskzdes.ru.

«Повышение цен на хлеб раз в три года болезненно. Если и увеличивать его стоимость, то лучше это делать ежегодно на 3−4%, а не раз в три года сразу на 20%. Хлебопёкам также не повышали зарплату три года», — привел довод чиновник.

По его словам, продающийся в Омской области, является самым дешёвым во всем Сибирском федеральном округе. Исходя из того, что с 2015 года цена на хлеб в регионе выросла всего на 1,5%, Максим Чекусов не исключил, что стоимость хлеба увеличится в среднем на 10−20%. Это сделает конечный продукт дороже примерно на 5−6 руб. за буханку.

Любопытно, что чиновник заговорил о повышении цены на хлеб только сейчас, а не, скажем, в 2017 году, когда Россия столкнулась с парадоксальной ситуацией: урожай зерновых оказался рекордным (собрали около 140 миллионов тонн), цены на пшеницу опустились ниже себестоимости, а стоимость хлеба в магазинах продемонстрировала те же чудеса, что и бензин на заправках: в какую бы сторону цены на сырьё не менялись, россияне видят только стабильный рост.

Напомним, в текущем аграрном сезоне Омской области, несмотря на природные катаклизмы, удалось собрать более 3,3 миллиона тонн зерна.

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