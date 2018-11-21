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Омские власти выступили за ежегодное повышение цен на хлеб

Экономика

Хлебопёкам, как пояснил региональный министр, не повышали зарплату три года

Омские власти выступили за ежегодное повышение цен на хлеб
Кете Кольвиц. Хлеба! (фрагмент). 1924

Омск, 21 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Власти Омской области готовят граждан к повышению цены на хлеб. Такой вывод можно сделать из слов министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, которые цитирует Omskzdes.ru.

«Повышение цен на хлеб раз в три года болезненно. Если и увеличивать его стоимость, то лучше это делать ежегодно на 3−4%, а не раз в три года сразу на 20%. Хлебопёкам также не повышали зарплату три года», — привел довод чиновник.

По его словам, продающийся в Омской области, является самым дешёвым во всем Сибирском федеральном округе. Исходя из того, что с 2015 года цена на хлеб в регионе выросла всего на 1,5%, Максим Чекусов не исключил, что стоимость хлеба увеличится в среднем на 10−20%. Это сделает конечный продукт дороже примерно на 5−6 руб. за буханку.

Любопытно, что чиновник заговорил о повышении цены на хлеб только сейчас, а не, скажем, в 2017 году, когда Россия столкнулась с парадоксальной ситуацией: урожай зерновых оказался рекордным (собрали около 140 миллионов тонн), цены на пшеницу опустились ниже себестоимости, а стоимость хлеба в магазинах продемонстрировала те же чудеса, что и бензин на заправках: в какую бы сторону цены на сырьё не менялись, россияне видят только стабильный рост.

Напомним, в текущем аграрном сезоне Омской области, несмотря на природные катаклизмы, удалось собрать более 3,3 миллиона тонн зерна.

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На хлебном фронте
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