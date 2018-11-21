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В ЕАЭС планируют создать Евразийское ювелирное бюро

Экономика

Единый ювелирный бренд позволит странам ЕАЭС увеличить экспорт ювелирных изделий

В ЕАЭС планируют создать Евразийское ювелирное бюро
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Ювелирное изделие

Москва, 21 ноября 2018, 11:11 — REGNUM  Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проведет до конца 2018 года обсуждение по вопросу создания единого ювелирного бренда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с участниками рынка и органами государственной власти союза. Об этом заявил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ».

Саркисян отметил, что представители бизнеса поддержали идею создания единого бренда и выразили готовность к её активной проработке. Для реализации проекта планируется создать Евразийское ювелирное бюро, куда войдут представители стран ЕАЭС.

Напомним, в конце октября в Ереване состоялся международный форум «Евразийская неделя», в ходе которого ЕЭК представил идею создания единого ювелирного бренда. Планируется, что данное решение позволит странам ЕАЭС увеличить экспорт ювелирных изделий.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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