Находка к отопительному сезону готова

Партизанск, Приморский край, , 11:05 — REGNUM Партизанская ГРЭС, входящая в состав филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» (Дальневосточная генерирующая компания), успешно прошла переаттестацию установленной мощности всех трех турбоагрегатов.

Аттестация проводилась в целях подтверждения установленной (203 МВт) мощности генерирующего оборудования. Программа испытаний предусматривала работу оборудования при непрерывной полной нагрузке в течение восьми часов. Результаты полностью подтвердили соответствие параметров генерирующего оборудования установленным значениям.

Введенная в эксплуатацию в 1954 году Партизанская государственная районная электростанция (ГРЭС) обеспечивает электроэнергией свыше 300 тысяч бытовых потребителей юго-восточного Приморья. Ее крупнейшие абоненты — порты и заводы Находки. Кроме электроэнергии станция вырабатывает и тепловую энергию, обеспечивая теплом более 60% абонентов Партизанского городского округа.

Переаттестация генерирующего оборудования проходит на электростанциях не реже одного раза в пять лет. Это обязательное условие для генерирующих участников оптового рынка электроэнергии.

Напомним, что в 2017 году государственная энергетическая компания «РусГидро», дочерней компанией которой является АО «ДГК», провела масштабные работы по строительству нового золошлакоотвального комплекса Партизанской ГРЭС, произвели капитальный ремонт электрооборудования станции, монтаж нового оборудования котельного цеха, ремонт сбросных затворов пруда-охладителя. Постоянные инвестиции в ремонт и модернизацию оборудования позволяют станции, несмотря на ее солидный возраст, надежно обеспечивать потребителей тепловой и электроэнергией.