Ярославские товары вошли в сотню лучших товаров России

Ярославль, , 11:04 — REGNUM Победителями конкурса «100 лучших товаров России» стали шесть производителей Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В 2018 году на конкурс было представлено 16 видов продукции, пяти из которых присвоен статус «Новинка» и одному — звание «Золотая сотня». Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стала продукция компаний ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус», в номинации «Промышленные товары для населения» — АО «ТИИР», в номинации «Продукция производственно-технического назначения» — ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ПАО «ЯЗКМ».

Ярославский регион уже не первый год участвует во всероссийском конкурсе, который в первую очередь направлен на то, чтобы местные предприятия повышали качество продукции, ее конкурентоспособность как на российском рынке, так и за рубежом,» — сказал председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Комов.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» выдвигало на конкурс два вида нефтепродуктов. Летнее дизельное топливо ЕВРО, сорта С, экологического класса К5 стало лауреатом, а битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 — дипломантом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Им также присвоен статус «Новинка года».

Улучшенные показатели дизельного топлива обеспечивают наиболее полное сгорание топлива в системе двигателя, снижают расход топлива и дымность выхлопных газов. Для защиты движущихся элементов топливной аппаратуры двигателя в топливо добавляется противоизносная присадка», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Дорожный битум, который стал лауреатом конкурса, используется при строительстве, реконструкции и ремонте дорожных покрытий автодорог областного и федерального значений, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. Он обладает высокой устойчивостью к старению, обеспечивает улучшение эксплуатационных свойств и увеличивает срок службы дорожных покрытий.