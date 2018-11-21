Коммунистический Китай – единственная надежда энергетической системы Англии

Лондон, , 11:01 — REGNUM 20 ноября офис ядерного регулирования Великобритании (государственный регулирующий орган в области атомной энергетики) официально сообщил о завершении второго из четырех этапов лицензирования проекта атомного реактора UK HPR-1000.

По итогам второго этапа рассмотрения проекта «Дракона» в версии от китайской корпорации CGN регулирующий орган Британии пришёл к выводу о том, что в проекте отсутствуют серьёзные недостатки в области безопасности, физической безопасности или влияния на окружающую среду, способные не допустить лицензирования проекта в Британии. Заявка подана компанией GNS, совместным предприятием китайской CGN и французской EDF, созданным специально для продвижения китайской технологии в Великобритании. Второй этап лицензирования пройден ровно за 1 год, офис ядерного регулирования сообщал о его начале в ноябре 2017 года.

Для Великобритании китайские атомные технологии, китайские атомные государственные компании и китайские инвестиции остались единственной надежной на спасение ее энергетической системы. В середине 20-х годов предстоит вывод из эксплуатации целого ряда английских АЭС, работающих с 70-х годов прошлого века, поэтому вопрос со строительством атомных энергоблоков замещения становится все более острым.

В этом месяце компания Toshiba заявила о своем выходе из проект АЭС Moorside, несмотря на то, что для этой площадки был сертифицирован реактор АР-1000 от американской компании Westinghouse. В 2017 году официально стартовало строительство АЭС Hinkley Point C на базе французского EPR-1600, совместный проект EDF и консорциума китайских энергетических компаний во главе с Си консорциума китайских энергетических компаний во главе с СGN, который обеспечивает финансирование этого проекта. Планируется строительство АЭС на площадке Sizewell C, где будет строиться еще один энергоблок по французской технологии, проект будет реализован компаниями EDF и CGN совместно (80% акций — у французской компании, 20% акций у китайской, финансировать проект будет китайская сторона). На площадке Bradwell предполагается к строительству блоки с реакторами HPR-1000, референтными блоками для этой АЭС будут блоки китайской АЭС Fangchenggang. В совместном предприятии GNS китайской компании принадлежит 66,5% акций, французской 33,5%.

Таким образом, строительство АЭС замещения будет зависеть от решений Госсовета КНР — высший орган власти КНР является конечной инстанцией, решающей вопрос финансирования любого атомного проекта, реализуемого китайскими государственными энергетическими компаниями.