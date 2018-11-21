Рубль «неожиданно» укрепляется

Москва, , 10:59 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, начало дня проходит под знаком неожиданного укрепления российской валюты. Неожиданного, потому что накануне (20 ноября) нефтяные котировки Brent обрушились с $67 сразу до $62. На рынках в целом — пессимистические настроения, что обычно оказывает давление на рисковые активы, к которым относится и рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Тем не менее российская валюта растёт, пара доллар/рубль от рубежа 66,20 руб. ослабла при открытии Мосбиржи ниже 66 руб. Евро также теряет позиции с 75,24 до 75,18. Поводы для этого состоят в следующем: снижение нефти во многом отыграно, она поднялась в среду к $63,30 после падения накануне. Доллар в целом на валютном рынке, напротив, несколько ослабляется — с 96,72 к 96,56 пунктов по агрегатному индексу доллара DX. Кроме того, даёт о себе знать налоговый период в России с продажей валюты экспортёрами.

«Но негативная ситуация на внешних рынках не прекратилась, есть лишь некоторая «отдушина» после паники накануне (20 ноября). Поэтому и у российской валюты пока мало шансов на значимое укрепление. 21 ноября в течение дня наиболее вероятный диапазон движения рубля к доллару — 65,50 — 66,50 руб., к евро — 74,90 — 75,50 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: На рубль не сильно повлияли заявления представителя ЦБ РФ