Газпром сократит инвестиции в «Северный поток — 2»

Москва, , 10:55 — REGNUM Российский газовый холдинг Газпром более чем на 22 млрд рублей сократил инвестиции в строительство газопровода «Северный поток — 2». Это следует из опубликованных компанией данных.

Сообщается, что в 2018 году предприятие намерено вложить в проект 92,1 млрд рублей, в то время как в прошлой опубликованной версии инвестиционной программы на те же цели были предусмотрены 114,5 млрд. В то же время общий объем инвестиций в новой редакции программы увеличен на 217 млрд и составит 1,96 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава российской компании Газпром Алексей Миллер заявил, что угрозы со стороны США не помешают реализации проекта «Северный поток — 2».

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