ЦБ намерен оперативно реагировать в условиях санкционной неопределенности

Москва, , 10:52 — REGNUM Экономика РФ сможет адаптироваться к негативным последствиям от санкций, однако нервозности на финансовом рынке избежать не удастся. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения основных направлениях денежно-кредитной политики РФ в 2019—2021 на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«Санкции сами по себе, как мы видели по прошлым годам, вызывают негативные, но ограниченные по времени эффекты. В конечном итоге к ним и финансовая система и экономика адаптируются», — заявила Набиуллина.

Но при этом, по ее словам, Центробанк и правительство должны быть готовы к любым негативным последствиям от внешнего воздействия на экономику РФ.

«В условиях неопределенности по будущим санкциям, мы должны иметь весь набор инструментов, который позволяет сохранять финансовую стабильность и, в зависимости от ситуации, быть готовыми к реальному усилению санкционного давления и к нервозности рынка при плохих ожиданиях», — отметила Набиуллина.

Так, по ее словам, шаги Центробанка в сентябре по остановке закупки иностранной валюты стали ответом на резкий скачок волатильности финансовых рынков РФ. Подобное оперативное реагирование на внешние факторы будет необходимо в ближайшие годы, считает глава ЦБ.