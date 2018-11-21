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Центробанк обещает регионам внимание

Экономика

«Мы хотим быть партнёрами для регионов в развитии их экономики на базе устойчиво низкой инфляции»

Центробанк обещает регионам внимание
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 21 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  Центральный банк намерен стать надёжным партнёром администраций субъектов России для развития экономики регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

«Мы уделяем особое внимание (региональному аспекту денежно-кредитной политики): подготовке прогноза, чтобы он отражал те процессы, которые происходят в регионах, и при принятии денежно-кредитной политики», — заявила Набиуллина.

«Мы хотим быть партнёрами для регионов в развитии их экономики на базе устойчиво низкой инфляции», — подчеркнула она.

Банк России поставил задачу не просто «смотреть не на усреднённые значения в целом по экономике, но глубже понимать процессы в регионах», отметила Набиуллина.

По её словам, в настоящее время региональные подразделения Центрального банка России на местах активно наращивают аналитические компетенции.

Даже более важным направлением региональной работы становится консультирование в регионах по вопросам денежно-кредитной политики, продолжила она.

«Наши специалисты активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в рабочих группах при региональных администрациях, во многих регионах действуют соглашения об информационном обмене с Центральным банком», — добавила Набиуллина.

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