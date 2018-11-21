Новгородская область и Удмуртия попробуют возмещать НДС онлайн-экспортёрам

Москва, , 10:43 — REGNUM Новгородская область и Удмуртия станут пилотными территориями, где будет реализовываться проект по повышению ценовой конкуренции путём возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-экспортёров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, вопрос обсуждался 20 ноября на заседании попечительского совета Национальной премии «Бизнес-Успех» в Государственной думе РФ, которое провёл председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Вопрос по возврату НДС для онлайн-экспортёров предложил проработать генеральный директор eBay Россия, Восточная Европа и Африка Илья Кретов.

По его словам, розничный онлайн-экспорт в России достиг почти 750 млн долларов, рост — почти в два раза за последние два года.

«Прогноз роста рынка — до 10 млрд долларов в течение нескольких лет. При этом российский̆ рынок электронной̆ торговли составляет 16 млрд долларов, что составляет меньше 1% от глобального рынка. Наши возможности огромны — глобальный рынок электронной коммерции, а значит глобальный спрос — 2,4 триллиона долларов, но мы не всегда можем адекватно этот спрос удовлетворить. Почему так? Товары наших экспортёров неконкурентоспособны по цене. Создание практики возврата НДС для розничного онлайн экспорта позволит частично решить эту проблему», — отметил Илья Кретов.

Инициативу поддержали и Игорь Шувалов, и вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов («Единая Россия»), и другие участники заседания.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что в регионе есть примеры микропредприятий, которые производят сувениры, бижутерию, ориентированную на экспорт.

«Сейчас такие небольшие предприятия, которые продают свою продукцию за рубеж через электронные площадки, находятся в неравных условиях за счет того, что НДС им никто не возмещает. Их продукция стоит минимум на 20% дороже. Создание условий для акселерации малого бизнеса — это в том числе и разработка порядка возврата НДС для таких предприятий, что в свою очередь сделает их продукцию более конкурентной на рынке», — подчеркнул он.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в Удмуртии также «большой запрос на экспорт среди малого и среднего бизнеса».