Набиуллина: такими темпами роста экономика не может быть удовлетворена

Москва, , 10:24 — REGNUM Россия не может быть удовлетворена нынешними темпами роста экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

«Экономика растет темпами, близким к потенциальным, по нашим оценкам, в этом году рост будет 1,5−2 процента», — сказала Набиуллина.

Она также дала оценку ситуации в экономике.

«Этими темпами роста, разумеется, такая страна, как наша, не может быть удовлетворена», — полагает глава ЦБ.

При этом, по ее словам, рост ВВП может ускориться до 3% к 2020 году.