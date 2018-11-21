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Набиуллина: такими темпами роста экономика не может быть удовлетворена

Экономика

До 2%

Набиуллина: такими темпами роста экономика не может быть удовлетворена
© ИА REGNUM
Российская экономика

Москва, 21 ноября 2018, 10:24 — REGNUM  Россия не может быть удовлетворена нынешними темпами роста экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

«Экономика растет темпами, близким к потенциальным, по нашим оценкам, в этом году рост будет 1,5−2 процента», — сказала Набиуллина.

Она также дала оценку ситуации в экономике.

«Этими темпами роста, разумеется, такая страна, как наша, не может быть удовлетворена», — полагает глава ЦБ.

При этом, по ее словам, рост ВВП может ускориться до 3% к 2020 году.

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Макроэкономика России
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