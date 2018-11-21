На развитие транспортной инфраструктуры Алма-Аты выделят $12 млн

Алма-Ата, Казахстан, , 10:26 — REGNUM На развитие транспортной и дорожной инфраструктуры Алма-Аты из городского бюджета дополнительного выделят 4,4 млрд тенге ($12 млн), заявил руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Ильяс Усеров в ходе заседания городского маслихата (совета), посвященного уточнению бюджета. Об этом 21 ноября сообщает агентство «Казинформ».

Объем субсидирования пассажирских автобусных перевозок составит 2,2 млрд тенге ($6 млн). На строительство станций метро «Достык» и «Сарыарка» дополнительно будет выделен 1 млрд тенге ($2,73 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября КГП «Метрополитен» и Hundai Rotem подписали соглашение по поставке пассажирских поездов для алма-атинского метрополитена.

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