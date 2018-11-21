Финансирование ТОРов на Дальнем Востоке увеличено на 14 млрд рублей

Москва, , 10:17 — REGNUM Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке получат дополнительное финансирование. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Дополнительное финансирование получат пять ТОРов: «Комсомольск» (0,47 млрд рублей), «Надеждинская» (2,33 млрд рублей), «Хабаровск» (1,03 млрд рублей), «Камчатка» (1,23 млрд рублей), «Большой Камень» (2,07 млрд рублей), «Южная Якутия» (6,74 млрд рублей). Из федерального бюджета на поддержку ТОРов выделено 13,87 млрд рублей.

Принятое решение позволит реализовать новые инвестпроекты в различных сферах экономики и создать условия для привлечения новых инвесторов. Планируется, что в результате реализации инвестпроектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест. Поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений для обеспечения мер поддержки на Дальнем Востоке. В их числе увеличение расходов инвестиционного характера, расширенное субсидирование авиабилетов, финансирование единовременных выплат на детей, выравнивание цен на электричество и создание механизма долгосрочного регулирования тарифов.

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