Кузбасс. Автомашины должников СГК пошли под арест

Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:15 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) обнародовала информацию по работе с должниками — потребителями Кузнецкой ТЭЦ. Судя по официальным данным, должники — не такие уж бедные люди, раз судебные приставы арестовали у них 46 автомобилей.

«Совместные рейды по должникам за коммунальные услуги энергетики СГК и судебные приставы-исполнители проводят с регулярностью. В 2018 году их было более 20, всего 306 адресов, большая часть должников проживает в Орджоникидзевском и Центральном районах города. В ходе рейдов было арестовано имущество 437 должников, причём 46 арестов приставы наложили на автомобили», — поясняют энергетики.

Как известно, в случаях, когда должник не находит возможности или желания оплатить просроченную задолженность, арестованное имущество подлежит принудительной продаже на торгах.

«В 2018 году такая процедура коснулась 23 должников, при этом 414 человек сами погасили долги перед ресурсоснабжающей организацией с учётом набежавшей пени и судебных издержек», — отмечают в СГК.

Также известно, что помимо ареста имущества ограничения вводились и на выезд должников за рубеж, такая мера была введена в отношении 236 новокузнечан.

«Тем, кто, накопив долги за тепло и горячую воду, планирует отпуск, специалисты СГК рекомендуют заблаговременно погасить имеющуюся задолженность, а затем удостовериться (например, через портал «Госуслуги» или территориальное подразделение службы судебных приставов) в отсутствии долга и прекращении исполнительного производства.

Но гораздо чаще должник сталкивается с куда более насущной проблемой в виде обращения взыскания на собственный доход. В 2018 году было вынесено 1036 таких постановлений, причём долг каждого ответчика составлял не менее 25 тысяч рублей. Всего в 2018 году СГК взыскала с потребителей — физических лиц в контуре Кузнецкой ТЭЦ за неоплаченные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 55,7 миллионов рублей. При этом общая сумма исков ресурсоснабжающей организации к горожанам с просроченной задолженностью в нынешнем году превысила 80 миллионов рублей», — сказано в официальном сообщении СГК.