Борьба Екатеринбурга за ЭКСПО-2025: «редкий случай консолидации элит»

Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Подготовка к голосованию по ЭКСПО-2025 является «редким случаем консолидации элит ‑ и в Свердловской области, и на федеральном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

«Все работали на общий результат», — сказал депутат. Он также пожелал родному Екатеринбургу удачи. «Ожидания очень благостные!» — отметил Дмитрий Ионин.

Главным конкурентом Екатеринбурга в борьбе за всемирную выставку ЭКСПО-2025 депутат назвал столицу Азербайджана Баку.

«Основной наш конкурент — это Баку, там тоже активно ведется работа. Япония не настолько активна. Видимо, у них нет такого желания», — считает парламентарий.

Ионин также подчеркнул, что в случае победы Екатеринбурга в регионе придётся перестраивать экономику. Впрочем, с рабочими руками на Урале никогда не было проблем, говорит депутат.

Напомним, голосование по заявке на «ЭКСПО-2025» пройдет уже 23 ноября в Париже. Екатеринбург поборется за право проведения выставки с Баку и японским Осакой. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, что в случае победы в регионе построят новую высокотехнологичную реальность. Также есть шансы на то, что удастся построить вторую линию метрополитена.

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