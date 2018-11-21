Минсельхоз Казахстана прокомментировал мораторий на продажу сельхозземель

Астана, , 09:58 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали предложение ликвидировать институт частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, сообщает 21 ноября агентство InformBuro.

В министерстве отметили, что в настоящее время до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление прав частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В период действия моратория в Казахстане обсуждается вопрос ликвидации института собственности на земли сельхозназначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября прокуратура Алма-Аты выявила 14 фактов фальсификации документов на компенсацию стоимости земельных участков, изымаемых у граждан для строительства транспортной развязки.

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