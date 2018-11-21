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Минсельхоз Казахстана прокомментировал мораторий на продажу сельхозземель

Экономика

До 31 декабря 2021 года действует мораторий

Минсельхоз Казахстана прокомментировал мораторий на продажу сельхозземель
Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Астана, 21 ноября 2018, 09:58 — REGNUM  В министерстве сельского хозяйства Казахстана прокомментировали предложение ликвидировать институт частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, сообщает 21 ноября агентство InformBuro.

В министерстве отметили, что в настоящее время до 31 декабря 2021 года действует мораторий на предоставление прав частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

В период действия моратория в Казахстане обсуждается вопрос ликвидации института собственности на земли сельхозназначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября прокуратура Алма-Аты выявила 14 фактов фальсификации документов на компенсацию стоимости земельных участков, изымаемых у граждан для строительства транспортной развязки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алма-Ате собственники земельных участков обманули государство на $6,8 млн

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Сельское хозяйство
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