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Глава ФНС: с повышением НДС уклонений от налогов больше не станет

Экономика

С 1 января 2019 года ставка налога составит 20%

Глава ФНС: с повышением НДС уклонений от налогов больше не станет
Иллюстрация: Selfcreation.ru
Налог

Москва, 21 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не должно привести к росту случаев уклонений от налогов. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, пишут 21 ноября «Ведомости».

"Не ждем», — так ответил Мишустин на соответствующий вопрос.

По его словам, в переходном периоде ожидаются только трудности, связанные с администрированием обеих ставок. Для уточнения обязательств прошлых периодов будет справедливо значение 18%, по новым операциям — 20%.

Глава ведомства добавил, что для налогоплательщика обременений из-за переходного периода не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%, тогда как текущее значение составляет 18%.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ФНС: старые схемы обналичивания уже не работают

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