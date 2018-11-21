Глава ФНС: с повышением НДС уклонений от налогов больше не станет

Москва, , 09:49 — REGNUM Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не должно привести к росту случаев уклонений от налогов. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, пишут 21 ноября «Ведомости».

"Не ждем», — так ответил Мишустин на соответствующий вопрос.

По его словам, в переходном периоде ожидаются только трудности, связанные с администрированием обеих ставок. Для уточнения обязательств прошлых периодов будет справедливо значение 18%, по новым операциям — 20%.

Глава ведомства добавил, что для налогоплательщика обременений из-за переходного периода не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года ставка НДС составит 20%, тогда как текущее значение составляет 18%.

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