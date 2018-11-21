В Петербурге построят завод по выпуску трамваев и вагонов для метро

Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM К 2021 году в Санкт-Петербурге может начаться выпуск трамваев, вагонов для метрополитена и железной дороги на новом производственном предприятии.

Как сообщили 21 ноября в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, речь идет о строительстве завода, который будет выпускать до 100 трамвайных вагонов в год, а в дальнейшем — до 100 вагонов метро в год. Также завод сможет выпускать железнодорожные вагоны, в том числе на экспорт.

Планируемая площадь нового предприятия — около 22 500 кв. метров. Общая сумма инвестиций в проект — от 1 до 2,1 млрд рублей. Изначально предполагается высокий уровень локализации производства — до 70−80%. На заводе будет создано от 350 до 700 рабочих мест. Прямые доходы бюджета от его деятельности могут составить около 20 млрд руб.

Вместе с заводом будут созданы научный и кадровый центры на базе профильных высших и средних учебных заведений, чтобы обеспечить предприятие собственными инженерными разработками и квалифицированным персоналом.

Как подсчитали в городском комитете по транспорту, петербургскому трамвайному хозяйству необходимы 452 трамвайных вагона на период 2021—2025 годов общей стоимостью в 40 млрд рублей. Метрополитену нужно до 800 новых вагонов на период 2022—2030 годов.

«В ближайшее время планируется определить окончательные параметры производства и дать старт его созданию, с расчётным выпуском первой продукции в 2021 году», — отметили в Смольном.

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