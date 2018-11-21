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Оренбуржцы стали меньше заниматься накопительством

Экономика

Траты на «накопительные» статьи расходов у населения Оренбуржья за девять месяцев 2018 года сократились на 3,5% по сравнению с январём – сентябрём 2017 года

Оренбург, 21 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  В Оренбургской области в январе — сентябре 2018 года отмечено снижение реально располагаемых доходов населения на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднедушевые денежные доходы составили 22 822,7 рубля в месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Весомая часть трат оренбуржцев приходилась по-прежнему на покупку товаров и оплату услуг. На потребительские расходы израсходовано 77,3% всех доходов. Объём израсходованных денег превышает показатель за девять месяцев 2017 года на 4,2%.

При уменьшении реально располагаемых доходов и увеличении трат на потребительские расходы оренбуржцы стали меньше заниматься накопительством. На «накопительные» статьи расходов, такие, как сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменения на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение иностранной валюты, покупка жилья, скота и птицы в январе —сентябре 2018 года население израсходовало 4,2% денежных доходов, что ниже уровня января — сентября 2017 года на 3,5%.

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