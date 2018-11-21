Мусоросортировочный завод под Воронежем откроется до конца года

Воронеж, , 09:40 — REGNUM Мусоросортировочный завод в Семилукском районе Воронежской области откроют до конца 2018 года. 20 ноября на предприятии побывал заместитель министра иностранных дел Японии Кадзуюки Ямадзаки.

Новое предприятие будет рассчитано на переработку до 440 тыс. т мусора в год при работе в одну смену: отходы на заводе будут разделять по видам, сортировать, сообщило РИА «Воронеж». Мусор на заводе будут принимать из Воронежа и нескольких районов области. Господин Ямадзаки отметил, что Япония накопила большой опыт по обращению с отходами и технология, используемая на японских предприятиях, может быть в дальнейшем применена и в Воронеже.

Добавим, что 20 ноября вопрос о переходе с 2019 года на новую систему обращения с отходами, в рамках которой в том числе строится и мусоросортировочный завод, обсуждался на совещании у губернатора Александра Гусева. В регионе утверждена комплексная схема обращения с отходами, создано восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров. Больным вопросом остаются тарифы на вывоз ТКО для населения — глава региона поставил задачу не допустить существенного увеличения размера оплаты.