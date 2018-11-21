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Черную икру в России начнут маркировать — Росрыболовство

Экономика

В ведомстве подчеркнули, что нанесение маркировки на продукцию не должно вызвать ее подорожания

Черную икру в России начнут маркировать — Росрыболовство
momo
Баночка чёрной икры

Москва, 21 ноября 2018, 09:28 — REGNUM  В России для борьбы с контрафактным производством черной икры в ближайшие три месяца будет введена добровольная маркировка указанной ценной продукции. Об этом со ссылкой на источники в Росрыболовстве сообщает 21 ноября РБК.

Отмечается, что в эксперименте примет участие российский Союз осетроводов, продукция которого будет промаркирована. Также сообщается, что в будущем такая процедура из добровольной может стать обязательной. В Росрыболовстве подчеркнули, что нанесение маркировки на продукцию не должно вызвать ее подорожания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике научились производить чёрную и красную икру.

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Обязательная маркировка товаров в России
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