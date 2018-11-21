Величина прожиточного минимума в Казахстане выросла на 11%

Астана, , 09:10 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2018 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 28,6 тыс. тенге (5 127 рублей), что на 11,2% больше, чем 1 ноября 2017 года. Об этом 21 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Прирост прожиточного минимума в 2018 году оказался самым значительным за последние пять лет. За отчетный период цены на товары и услуги увеличились на 5,3%.

Размер прожиточного минимума в Мангистауской области Казахстана составил 36,2 тыс. тенге (6 489 рублей), в Астане — 33 тыс. тенге (5 915 рублей), в Алма-Ате — 32 тыс. тенге (5 736 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 28 690 тенге (5 172 рубля по курсу на 3 октября), что на 1,6% меньше, чем в сентябре 2017 года.

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