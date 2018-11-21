Где в Поволжье выгоднее заправляться: цены на бензин

Нижний Новгород, , 08:58 — REGNUM В Нижегородской области за октябрь 2018 года бензин всех марок подорожал на 9,2% относительно показателя декабря 2017 года. В зависимости от марки топлива стоимость за литр колебалась от 41 до 48,17 рубля. Нижегородстат подвёл итоги наблюдения за стоимостью автомобильного топлива в октябре 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За октябрь 2018 года по отношению к сентябрю индекс потребительских цен на автомобильный бензин в области составил 100,1%, а индекс цен производителей — 102,1%. В Нижегородской области за десять месяцев 2018 года бензин марки АИ-92 подорожал на 9,7%, до 41 рубля за литр, марки АИ-95 — на 9,3% (до 44,19 рубля), АИ-98 — на 6,4% (до 48,17 рубля), а дизельное топливо стало обходиться дороже на 11,5% — 43,84 рубля за литр.

При этом рост цен на топливо наблюдался и относительно сентября 2018 года — на 0,1% (на марки АИ-92 и АИ-95), а дизельное топливо за месяц подорожало на 0,5%.

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Для сравнения: в Приволжском федеральном округе в октябре 2018 года самый дешёвый бензин марки АИ-92 можно было приобрести в Мордовии — 40,47 рубля, Ульяновской области и Татарии — 40,5 рубля, Башкирии — 40,52 рубля. Дороже всего топливо этой марки приобретали автомобилисты Кировской области — 41,85 рубля, Пермского края — 41,34 рубля, Саратовской области — 41,2 рубля. При этом наибольший рост цен на бензин АИ-92 с начала года наблюдался в Пензенской области — на 10,9% (до 40,86 рубля за литр), Марий Эл — на 10,1% (до 41 рубля) и Мордовии — на 9,9% (до 40,47 рубля). Меньше всего бензин этой марки подорожал за десять месяцев в Самарской области — на 7,7%, здесь за литр просят 40,87 рубля.

Самое дорогое топливо марки АИ-95 в октябре было зафиксировано в следующих регионах ПФО: Кировской области — 45,6 рубля за литр, Оренбургской области — 44,52 рубля, Марий Эл — 44,42 рубля. Самая демократичная по сравнению с другими регионами ПФО цена была в Татарии — 43,18 рубля, Ульяновской области — 43,38 рубля, Башкирии — 43,59 рубля. Наибольшее удорожание в округе за январь — октябрь 2018 года было в Кировской области — на 11,7%, Марий Эл — на 11,2% и Мордовии — на 10,5% (до 44,09 рубля). Меньше всего подорожал бензин этой марки в Ульяновской области — на 7,3%.

За литр АИ-98 больше всех отдавали автомобилисты Удмуртии — 51 рубль, Кировской области — 50,95 рубля, Самарской области — 50,53 рубля, а меньше — Мордовии (47,14 рубля), Башкирии (47,87 рубля) и Пензенской области (48,17 рубля). Самое существенное удорожание эксперты отмечали в Оренбургской области — на 10% (до 48,44 рубля), Саратовской области — на 9,5% (до 49,5 рубля) и Удмуртии — на 8,7%. Меньше всего цена на АИ-98 выросла в Кировской области — на 4% и Пермском крае — на 4,9% (до 49,33 рубля).

Дизельное топливо дороже всех в октябре 2018 года обходилось жителям Кировской области — 46,04 рубля, Пермского края — 45,96 рубля и Марий Эл — 45,07 рубля. Дешевле всего оно было в Ульяновской области — 43,1 рубля, Саратовской области — 43,2 рубля, Татарии — 43,23 рубля. Наибольший рост цен органы статистики фиксировали в Марий Эл — на 14,2%, Пензенской области — на 13,4% (до 43,56 рубля) и Мордовии — на 12,8% (до 45,01 рубля). Меньше всего цены выросли в Удмуртии — на 8,4% (до 44,14 рубля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение о сдерживании оптовых цен на бензин, которое правительство РФ вынудило подписать нефтяников, оказало неожиданный эффект — цены продолжили рост. Рост цен на бензин во вторую неделю ноября зафиксирован в 14 крупных городах. В число городов-антирекордсменов попал и один из ПФО — Саранск (рост на 0,3%).

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