В Казахстане изымают китайское соевое мясо «Дед мороз»

Астана, , 08:53 — REGNUM В соевом мясе с наименованием «Дед мороз», импортированном из Китая в Казахстан, было обнаружено превышение содержания генетически модифицированной сои, сообщили 21 ноября в пресс-службе комитета общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

В ведомстве отметили, что на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании генномодифицированных ингредиентов. В настоящее время принимаются меры по изъятию из оборота данной продукции.

Отметим, допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. Продукция, содержащая ингредиенты с ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке.