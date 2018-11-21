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В Казахстане изымают китайское соевое мясо «Дед мороз»

Экономика

Упаковка не содержала информации о ГМО

Астана, 21 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  В соевом мясе с наименованием «Дед мороз», импортированном из Китая в Казахстан, было обнаружено превышение содержания генетически модифицированной сои, сообщили 21 ноября в пресс-службе комитета общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана.

В ведомстве отметили, что на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании генномодифицированных ингредиентов. В настоящее время принимаются меры по изъятию из оборота данной продукции.

Отметим, допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. Продукция, содержащая ингредиенты с ГМО более 0,9%, подлежит обязательной маркировке.

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Экономика Казахстана
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