В Москве создан банк решений проекта «Умный город»

Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве в рамках проекта «Умный город» создан банк решений. В банк решений вошли 94 проекта, которые работают в 202 городах. Об этом заявил замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, сообщили в Стройкомплексе.

Чибис пояснил, что «это портал, который работает на трех языках. В банке решений собраны практики «умных» проектов».

«Будущее уже наступило. Если мыслить старыми категориями, то не с кем будет строить новые «умные» города», — считает замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовала масштабная программа «Умный город», которая позволит горожанам управлять столицей и сделать различные сервисы доступнее. В цифровую стратегию Москвы заложено шесть блоков во всех отраслях.

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Это задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитие городских транспортных систем.

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В проект «Умный город» войдут ещё 12 городов России