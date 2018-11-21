Число безработных в России за неделю выросло на 0,3%

Москва, , 07:44 — REGNUM В России безработица растет с конца октября 2018 года. За неделю (7−14 ноября) численность безработных граждан выросла на 0,3% и составила 637 тыс. 770 человек. Неделей ранее (31 октября — 7 ноября) число безработных увеличилось на 0,5%, сообщили в Минтруде РФ.

За неделю рост численности безработных граждан отмечен в 50 субъектах РФ. Снижение зафиксировано в 28 регионах России. Не изменилось число безработных в Якутии, Коми, Ингушетии, Красноярском, Ставропольском краях, Пензенской области, Ненецком АО.

По данным на 1 ноября 2018 года, уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%. В органах службы занятости есть данные о наличии 1,6 млн свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличено пособие по безработице. С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице в РФ составит 1500 рублей, максимальный — 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице составит от 1500 до 11 тыс. 280 рублей.

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