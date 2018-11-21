НГТУ получит из федерального бюджета 64 млн рублей на развитие

Новосибирск, , 07:41 — REGNUM Новосибирский государственный технический университет подтвердил статус опорного вуза Новосибирской области первой группы, что позволит получить из федерального бюджета 63,96 млн рублей. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что деньги будут направлены на цели стратегического развития НГТУ, в частности, на командировки молодых учёных и на повышение качества научных публикаций.

«Деньги можно проесть, а можно потратить на стратегическое развитие. Когда в 2007—2008 годах НГТУ получил 600 млн рублей в рамках федерального проекта «Инновационная образовательная программа», мы не проели их, как некоторые другие вузы», — пояснил ректор НГТУ Анатолий Батаев.

По его словам, финансовая поддержка в прошлые годы обеспечила скачкообразный прирост производства научного продукта — публикаций в ведущих журналах, договоров на исследования и разработки.

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