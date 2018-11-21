На те же грабли? Авиакомпания АЛРОСА покупает самолёты «Суперджет»

Якутск, , 07:40 — REGNUM Авиаперевозчик АЛРОСА подписал с государственной транспортной лизинговой компанией соглашение о намерении приобрести два самолёта SSJ100 («Суперджет"-100). Воздушные суда авиакомпания намерена взять в лизинг на 12 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АК АЛРОСА.

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Церемония подписания этого соглашения состоялась 20 ноября в рамках «Транспортной недели-2018» в присутствии министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

«Суперджеты» станут заменой старым Ту-154 и Ту-134, которые авиакомпания АЛРОСА намерена списать.

«Ожидается, что поставка самолётов будет проведена до начала летнего сезона 2019 года. Новые самолёты будут работать на уже существующих маршрутах из Мирного и Новосибирска. Важно, что новые самолёты смогут круглогодично совершать рейсы в один из северных аэропортов России — Полярный, который находится в Удачном — городе присутствия и работы подразделений АЛРОСА», — прокомментировал подписание соглашения генеральный директор «Авиакомпании АЛРОСА» Андрей Гулов.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство купившей пять самолётов «Суперджет-100» авиакомпании «Якутия» пожалело о том, что сделало такой выбор. Как заявляла экс-директор авиакомпании Ольга Фёдорова, «Суперджеты» не решили проблему нехватки воздушных судов в авиапарке «Якутии», работали ненадёжно и ремонтировались долго. Перед тем, как Ольгу Фёдорову уволили, она анонсировала приобретение компанией в дальнейшем самолётов Boeing.

Место в кресле директора АК «Якутия» Фёдорова потеряла после инцидента с «Суперджетом» на взлётно-посадочной полосе аэропорта Якутска. Тогда воздушное судно выехало за пределы ВПП. Пассажиры при аварии не получили травм, однако выяснилось, что авиаперевозчик не соблюдал продолжительность предполётных смен экипажей и не следил должным образом за состоянием воздушных судов: не выполнялось своевременное техобслуживание самолётов, вовремя не менялись их детали, а производственно-техническая документация фальсифицировалась. Результатом проверки стал запрет авиакомпании летать за границу.

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Проблемы в работе АК «Якутия» начались летом 2018 года, рейсы авиаперевозчик часто выполнял с длительными задержками. В этом руководство авиакомпании обвинило производителей самолётов «Суперджет»: авиакомпания составляла расписание под четыре самолёта, а пользоваться была вынуждена всего тремя: в июне из строя вышли сразу два «Суперджета».