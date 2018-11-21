В ЦБ РФ рассказали о проблемах из-за санкций с банками Китая

Пекин, , 07:20 — REGNUM Ограничительные меры, которые применяются в отношении России, расширительно интерпретирует некоторые коммерческие банки Китая. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала».

По его словам, представители Центробанка России для решения «спорных» вопросов регулярно общаются с сотрудниками Народного банка Китая.

Данилов напомнил, что российские банки не входят в санкционный список SDN, поэтому ссылки китайских банков на ограничительные меры со стороны третьих лиц не имеют оснований.

По его словам, санкции США против включенных в список SDN физических лиц не распространяются на юридические лица, в которых эти люди работают.

«Эта проблема существует, — отметил Данилов. — … Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Сингапуре президент России Владимир Путин заявил, что политически мотивированные ограничения в экономике мешают России, однако не смогут остановить развитие партнерства Москвы с другими странами.

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