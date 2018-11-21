В «Пятилетке развития» Среднего Урала выразили сомнения

Екатеринбург, , 08:22 — REGNUM Амбициозные планы Свердловской области по вхождению в тройку экономических лидеров России выглядят спорно на фоне нынешних доходов свердловчан. Об этом заявил депутат свердловского Законодательного собрания Виктор Якимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий напомнил членам рабочей группы по формированию доходов консолидированного бюджета, что область приняла губернаторскую программу «Пятилетка развития».

«Есть «Пятилетка развития». Мы должны войти в тройку экономик России. Но мы даже по уровню дохода отстаем на 4 тысячи рублей от среднероссийского показателя! Когда мы войдем на средний показатель и когда войдем в тройку? Через 5 лет? Мы прекрасно понимаем, что чем ниже уровень доходов населения, тем меньше его потребительская возможность и больше социальная нагрузка на бюджет!» — возмутился депутат.

Парламентарий потребовал от рабочей группы предъявить «меры, которые будут предприниматься». Впрочем, обсуждение быстро свернули на тему простого повышения зарплат. А об этом, заверили депутата, нужно просить представителей бизнеса.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил следующую планку в программе «Пятилетка развития» — регион должен войти в тройку экономических лидеров по всей России. Программа и ее отдельные тезисы широко рекламировались в ходе избирательной кампании Куйвашева в 2017 году. Целью «пятилетки» является превращение Свердловской области в «один из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России» и вхождение в «тройку регионов-лидеров России».