Компании АЛРОСА осталось жить 5-7 лет: прогноз депутата

Якутск, , 07:03 — REGNUM Компания АЛРОСА не сможет продавать свои алмазы через 5−7 лет — эти добываемые из недр земли драгоценные камни к тому времени заменят синтетические. Такой прогноз на заседании Госсобрания Якутии озвучил депутат Виктор Фёдоров. Он выразил уверенность, что руководству республики нельзя делать опорой стратегии развития региона доходы от добычи алмазов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вы серьёзно думаете, что в 2032 году алмазы будут иметь цену? — выражал удивление депутат. — Мелкие алмазы уже перестали конкурировать с синтетическими, синтетические их победили, и технические алмазы тоже синтетические. АЛРОСА осталось жить 5−7 лет. Мы в стратегии должны какой-то прогноз дать, диверсифицировать экономику, а не сидеть на двух иглах — алмазы да нефть. Где наше место в России, наше место в мире?».

Своё мнение Виктор Фёдоров озвучил во время обсуждения предложений Госсобрания республики к стратегии развития региона до 2032 года с целевым видением до 2050-го. Этот законопроект депутатами был отклонён.

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Напомним, по информации ТАСС в 2018 году бюджет Якутии получит около 27 млрд рублей в качестве дивидендов от алмазодобывающей компании АЛРОСА. Это на 6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году АЛРОСА перечислила в консолидированный бюджет республики 62,7 млрд рублей. На сегодняшний день якутская алмазодобывающая компания добывает порядка 27% от всех алмазов в мире и 95% — в России. В 2017 году АЛРОСА добыла 39,6 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж составила 4,3 млрд долларов США.