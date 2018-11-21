Среда, 21 Ноября 2018 года
05:48:27 МСК

США выдвинули обвинения в коррупции против бизнесменов из Венесуэлы

Экономика

Обвинения выдвинуты владельцу телеканала Globovision

США выдвинули обвинения в коррупции против бизнесменов из Венесуэлы
Коррупция

Вашингтон, 21 ноября 2018, 04:39 — REGNUM  США предъявили обвинения в коррупции миллиардеру из Венесуэлы Раулю Горрину, а также двум его предполагаемым сообщником, сообщает пресс-служба минюста США.

По данным ведомства, обвинения были выдвинуты владельцу телеканала Globovision Раулю Горрину и его предполагаемым сообщникам Алехандро Андраде и Габриэлю Хименесу. Отмечается, что все фигуранты дела проживают в США. Хименес и Андраде, как отмечает минюст, уже пошли на сделку с американским следствием.

Следствие предполагает, что Горрин выплачивал миллионы долларов в качестве взяток должностным лицам в Венесуэле, чтобы получать право на обмен валюты по выгодному курсу для правительства Боливарианской республики. За это он якобы приобретал своим сообщникам предметы роскоши и элитное жилье. Финансовые транзакции, по версии следствия, осуществлялось через подставные фирмы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить