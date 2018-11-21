США выдвинули обвинения в коррупции против бизнесменов из Венесуэлы

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM США предъявили обвинения в коррупции миллиардеру из Венесуэлы Раулю Горрину, а также двум его предполагаемым сообщником, сообщает пресс-служба минюста США.

По данным ведомства, обвинения были выдвинуты владельцу телеканала Globovision Раулю Горрину и его предполагаемым сообщникам Алехандро Андраде и Габриэлю Хименесу. Отмечается, что все фигуранты дела проживают в США. Хименес и Андраде, как отмечает минюст, уже пошли на сделку с американским следствием.

Следствие предполагает, что Горрин выплачивал миллионы долларов в качестве взяток должностным лицам в Венесуэле, чтобы получать право на обмен валюты по выгодному курсу для правительства Боливарианской республики. За это он якобы приобретал своим сообщникам предметы роскоши и элитное жилье. Финансовые транзакции, по версии следствия, осуществлялось через подставные фирмы.