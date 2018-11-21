В Renault был назначен новый временный гендиректор

Париж, , 03:40 — REGNUM Совет директоров концерна Renault избрал Тьерри Боллоре временным гендиректором компании, сообщает газета Echos.

Также на заседании был избран новый глава совета директоров — Филипп Лафайет. Он был одним из топ-менеджеров французского автоконцерна. Тьерри Боллоре ранее занимал пост заместителя гендиректора компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Японии был арестован гендиректор и глава совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон по подозрению в финансовых махинациях.

По данным японских СМИ, Гон подозревается в выводе средств компании для приобретения элитного жилья за границей. После объявления об аресте генерального директора компании акции японского автоконцерна Nissan упали на 6,4%.

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