Мордовия планирует участвовать в 59 федеральных проектах

Саранск, , 00:24 — REGNUM В рамках рабочего визита в Мордовию полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова совещание по вопросам социально-экономического развития региона с учетом приоритетов, которые были обозначены новым майским указом президента России Владимира Путина, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«До конца года регионам предстоит масштабная совместная работа с федеральными министерствами и ведомствами по определению целевых показателей по каждой задаче, по каждому мероприятию в рамках нацпроектов и их финансовому обеспечению», — отметил Комаров.

Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что в республике создана хорошая база, чтобы решать задачи, которые ставит президентский указ.

«Мы намерены обеспечить участие Мордовии в 59 федеральных проектах. В рамках проектной работы определен четкий набор приоритетов. Заявки поданы только на те объекты, от которых есть реальная отдача для людей и экономики, имеются расчеты по их дальнейшему содержанию. Это новые жилые микрорайоны, школы и детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры — те объекты, за которые люди голосовали на выборах, о которых они просили в своих наказах и обращениях», — сообщил Волков.

Полпред в ПФО уточнил, что в Мордовии в последние годы отмечается ряд позитивных результатов в отрасли здравоохранения. Они выражаются в снижении ключевых показателей смертности населения от болезней системы кровообращения, новообразований и младенческой смертности.

Теперь необходимо обеспечить всех жителей республики высококачественной медицинской помощь. с учетом особенностей региона — наличие более 600 сел и деревень с населением меньше 100 человек. Обсуждался вопрос повышения доступности высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе для лечения сосудистых заболеваний.

Проблемным вопросом в сфере демографического развития региона остается низкая рождаемость. В этой связи поставлена задача разработки комплекса дополнительных мер, которые будут направлены на преодоление негативной тенденции.

В сфере образования поставлена задача к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет, а также сформировать систему выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей.

В сфере жилищного строительства отмечена необходимость к 2024 году обеспечить возможность приобретения жилья семьям со средним достатком, в том числе с помощью доступного ипотечного кредитования.

Также обсуждались вопросы бюджетной политики, в том числе меры, направленные на снижение долговой нагрузки региона. Полпред президента заверил, что республике будет оказана необходимая поддержка в решении этих вопросов, чтобы регион мог развиваться дальше, успешно справляться с решением задач, поставленных главой государства.

ИА REGNUM напоминает, полпред президента в ПФО прибыл в Мордовию с рабочей поездкой 20 ноября. Он посетил Технопарк Мордовии, познакомился с работой ряда инжиниринговых центров, а также посетил детский технопарк «Кванториум».