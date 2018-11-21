ЕС займется безопасностью украинских хранилищ радиоактивных отходов

Киев, , 07:24 — REGNUM ЕС выделил Украине 1,4 млн евро на повышение безопасности хранилищ радиоактивных отходов, сообщает 20 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, совместный проект ЕС и Украины стартовал в ноябре 2018 года. Проект будет направлен на повышение безопасности хранилищ возле Киева, Харькова, Днепропетровска, Львова и Одессы. Также хранилища будут перемещены в Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, ранее о похожих планах заявил министр энергетики США Рик Перри. Он отметил, что США будут оказывать техническую помощь Украине в повышении безопасности ядерных станций, а также помогут строить новые хранилища ядерных отходов.

Читайте ранее в этом сюжете: США решили позаботиться об уровне безопасности на АЭС Украины