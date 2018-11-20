Саранск с рабочей поездкой посетил полпред президента в ПФО

Саранск, , 23:53 — REGNUM Мордовию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Вместе с главой республики Владимиром Волковым он посетил Технопарк Мордовии, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В частности, Комаров ознакомился с работой Центра проектирования инноваций и Инжинирингового центра волоконной оптики, осмотрел лабораторию синтеза монокристаллов карбида кремния МГУ им. Н.П.Огарева, инжиниринговый центр энергосберегающей светотехники.

Кроме того, полпред посетил детский технопарк «Кванториум», направления деятельности которого выбраны в соответствии с имеющимся опытом региона и приоритетами в его экономике и технологическом развитии.

В Технопарке была представлена выставка промышленных предприятий Мордовии, в том числе работающих в сфере электронного приборостроения, энергосберегающей светотехники, оптоэлектроники и волоконной оптики, фармацевтики, нанотехнологий и композиционных материалов, информационных технологий, биотехнологий, а также выставка предприятий агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2012 году большинство светотехнических предприятий Мордовии объединились в кластер. За 4 года на развитие кластера привлечено почти 5 млрд рублей. Создано более 2 тыс. новых рабочих мест. Доля инновационной продукции у светотехнических компаний составляет до 50%, при среднереспубликанском показателе 28%.

Мордовия — единственный регион России, где в университете есть светотехнический факультет. В 2015 году он был преобразован в Институт электроники и светотехники.