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На Украине собрались построить новый аэропорт «Приднепровье»

Экономика

Он будет находиться на границе двух областей страны

Киев, 20 ноября 2018, 22:25 — REGNUM  На Украине планируют построить новый аэропорт, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 20 ноября УНИАН.

По его словам, аэропорт будет построен в поселке Соленое на границе между Днепропетровской и Запорожской областями. Строительство аэропорта начнется в 2019 году и продлится 2−3 года.

Омелян добавил, что аэропорт сразу войдет в концессию. Так, государство будет строить лишь взлетную полосу, а частная компания — все остальное. Новый аэропорт будет называться «Приднепровье». На строительство самолета будет выделено 1 млрд гривен ($36 млн).

Напомним, по данным компании AirHelp, киевский аэропорт «Борисполь» является одним из наименее популярным аэропортов в мире.

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