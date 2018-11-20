В Липецкой области повысят зарплаты бюджетников

Липецк, , 22:07 — REGNUM В Липецкой области оплату труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие указов президента Российской Федерации, с 1 января 2019 года повысят на 10%. Об этом врио главы региона Игорь Артамонов заявил 20 ноября, сообщила пресс-служба областной администрации.

Повышение коснётся более 46 тысяч жителей региона — работников лесного хозяйства, ветеринарии, учреждений спортивной направленности, службы занятости, водителей, бухгалтеров и других общеотраслевых профессий.

«На повышение зарплат бюджетникам в областной казне зарезервировано 930 миллионов рублей. Проводить постепенное увеличение оплаты труда планируется и в следующем году, но при условии внедрения системы управления расходами, принципов бережливого производства, а также усиления бюджетной дисциплины», — рассказал Артамонов.

Что касается категорий работников, подпадающих под указ президента, то в бюджете на 2019−2020 годы предусмотрены средства на повышение зарплат на 6% в 2019 году, на 7,7% — в 2020-м и на 7,8% — в 2021-м. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в Липецкой области будет составлять 11 тыс. 280 рублей. Игорь Артамонов добавил, что в 2019 году затраты бюджеты будут оптимизированы и работы по повышению зарплат продолжатся.