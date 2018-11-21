Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики РФ, который депутатам представит глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщает ИА REGNUM.

Основные направления денежно-кредитной политики Центробанка РФ в ближайшие три года будут связаны с мерами по удержания среднегодового уровня инфляции на отметке в 4%. При этом, как ранее отмечала Набиуллина, базовый сценарий ЦБ предполагает, что в начале 2019 года показатель вырастет до 5−5,5%. Это произойдет за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, что скажется не только на инфляции, но и на инфляционных ожиданиях.

Между тем, подчеркивает Набиуллина, к концу года инфляция все же замедлится до целевого значения в 4%. Снижение темпов инфляции позволит смягчить денежно-кредитную политику ЦБ в конце 2019−2020 годов и регулятор не исключает возможности возврата к снижению ключевой ставки.

Кроме того, по расчетам ЦБ, темпы роста экономики в 2019 году окажутся ниже, чем планировалось. Так, ВВП в 2019 году замедлится до 1,2%-1,7%, ожидает регулятор. На этом, в частности, скажется замедление роста доходов от экспорта нефти, так как цены на сырье, по расчетам ЦБ, снизятся. Так, базовый сценарий ЦБ предполагает, что цена на нефть снизится с сегодняшних 63 долларов до 55 долларов за баррель. При рисковом сценарии регулятор не исключает падения цен на нефть до 35 долларов за баррель.

При этом в обоих случаях ЦБ отмечает, что повышение темпов роста экономики возможно при повышении производительности труда, улучшения делового климата и стимулировании инвестиций. В таком случае, рост ВВП может достичь 3% к 2021 году.