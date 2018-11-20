Более четырех тысяч свалок ТКО выявлено в Архангельской области

Архангельск, , 20:56 — REGNUM Архангельский региональный оператор в сфере оборота ТКО «ЭкоЦентр» провел инвентаризацию мест сбора и накопления ТКО и пришел к неутешительным выводам.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на территории области выявлено 4337 мест накопления ТКО, притом что изначально таких мест было почти на тысячу меньше. Проведенный анализ также показал — с 90% территорий Архангельской области отходы не транспортируются вообще. Перевозчики осуществляют свою деятельность только в крупных муниципалитетах. И это ответ на вопрос: откуда в регионе появляются несанкционированные свалки?

Как отметил директор филиала «ЭкоЦентр» Дмитрий Зубко, для того чтобы территориальная схема обращения с отходами эффективно решила поставленную перед ней задачу — очистить регион от свалок, организовав современную переработку мусора и цивилизованное захоронение того, что переработать пока невозможно, — требуется её существенная корректировка.

Актуальная версия документа будет подготовлена подрядчиком в рамках гарантийных обязательств к концу декабря.

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, уточненная территориальная схема обращения с отходами пройдет все предусмотренные законом процедуры, в том числе общественные обсуждения.

Напомним, пока мусорная реформа в Архангельской области поддержку общественности не получила — люди продолжают митинговать против строительства так называемых экотехнопарков, на территории которых и будут реализованы планы по «цивилизованному захоронению» отходов, в том числе из Москвы. Протестные настроения были подогреты двухмесячным молчанием региональной власти — чиновники не давали разъяснений по строительству мусорного объекта в Шиесе, в то время, как под него уже был вырублен участок леса. Только после того как прошли выборы и скандал приобрел федеральное звучание, областное правительство подтвердило опасения людей — в Шиесе будут хранить брикетированный мусор из Москвы. Экологи уже заявили о том, что переработке такой мусор, скорее всего, подлежать не будет. Это значит, что московский мусор останется в Архангельской области навсегда.

Новую редакцию территориальной схемы обращения с отходами правительство региона планирует утвердить в первом квартале следующего года.

Читайте также:

Что получит Архангельская область за размещение московского мусора?

Депутатам рассказали, как московский мусор очистит Русский Север