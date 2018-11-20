Тамбовская область сохранит дотации в 2019 году в полном объёме

Тамбов, , 20:38 — REGNUM В бюджете Тамбовской области на 2019 год прогнозируются доходы в сумме 38,668 млрд рублей, расходы — 40,733 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Прогнозируемый дефицит бюджета региона — 2,065 млрд рублей.

Проект бюджета Тамбовской области на 2019 год проходит в эти дни обсуждение во всех комитетах регионального парламента. Как отметил сегодня, 20 ноября, вице-губернатор, начальник финансового управления Тамбовской области Дмитрий Зубков, большая работа, которую проводит глава региона Александр Никитин с исполнительными органами федеральной власти, даёт свои положительные результаты — на 2019 год объём дотаций будет не меньше уровня текущего года.

Дмитрий Зубков рассказал об основных характеристиках главного финансового документа региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На 2019 год прогнозируются доходы в сумме 38 668 020,1 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета 2019 года запланирован в сумме 40 733 873.4 тыс. рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета региона — 2 065 853,3 тыс. рублей. Вместе с тем регион изыскивает дополнительные источники пополнения бюджета области.

«Необходимо ответственно относиться к расходам, сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета, не растерять того, что нами наработано за последние годы. Основным ориентиром остается выполнение стратегических задач, поставленных президентом страны», — ставит задачу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Главный финансовый документ Тамбовщины сохранит ориентированный социальный характер. В частности, в следующем году на сферу образования планируется выделить 9,7 млрд рублей, на развитие физической культуры и спорта — 912, 9 млн рублей, на развитие культуры и туризма — 92,7276 млн рублей. Объем дорожного фонда Тамбовской области составит 5,5 млрд рублей. А главным курсом в бюджетной политике является, как и в прошлые годы, повышение уровня жизни и реальных доходов тамбовчан.