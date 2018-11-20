В Центробанке ЕС обещали «скрестить пальцы» за итальянские банки

Рим, , 19:16 — REGNUM В Центробанке ЕС «скрестили пальцы» за банки Италии и надеются, что те не пострадают от политических конфликтов, заявила во вторник, 20 ноября, глава отделения банковского контроля Центробанка Даниэль Нуи, передает информагентство Ansa.

Пока биржевые котировки снизились не так сильно, что можно было бы говорить о серьезных проблемах для банков, но пример Греции, где тоже все «начиналось» с политических дискуссий, показывает, каким может быть развитие событий, отметила Нуи.

Как сообщалось ранее, одним из следствий политического противостояния правительства Италии и властей ЕС стало существенное снижение основных котировок Италии. Правительство намерено выполнить свои предвыборные обещания: отменить повышение НДС, отменить повышение пенсионного возраста и ввести минимальный доход от гражданства. Для этого дефицит бюджета 2019 года повышен с 2 до 2,4% ВВП.

Власти ЕС выступают категорически против, они отмечают, что в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить и затягивать пояса, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст. В Италии с этим не согласны: власти считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

Власти Италии отказались пересматривать проект бюджета. ЕС может ввести санкции против страны. Наблюдатели отмечают, что инвесторов пугает не столько масштаб санкций, сколько сам прецедент.

Кроме того, отмечается, что резко-критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной ситуации на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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