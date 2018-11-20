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Правительство Украины увеличило прогноз доходов в бюджет за счет населения

Экономика

Повышение цен на газ принесет киевской хунте $320 млн

Киев, 20 ноября 2018, 19:02 — REGNUM  Правительство добавило еще 18 млрд гривен ($650 млн) к доходам госбюджета на 2019 год, сообщает 20 ноября УНИАН.

По данным министерства финансов Украины, доработанный проект госбюджета учитывает следующие дополнительные поступления: от Национального банка Украины — 2 млрд гривен ($72 млн), от налогов — 2,9 млрд гривен ($100 млн), от повышения цен на газ для потребителей — 9 млрд гривен ($320 млн), от бюджетных учреждений — 1,4 млрд гривен ($50 млн).

Также дополнительные средства планируется получить от пересмотра ставок налогов, налога на легковые автомобили и от иностранных предпринимателей.

Напомним, многие эксперты считают, что выборный 2019 год негативно скажется на экономике Украины.

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Социально-экономический кризис на Украине
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