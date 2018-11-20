В Китае снижают налоги для частных предприятий

Пекин, , 18:26 — REGNUM В отличие от России, Китай принимает решительные меры по снижению налоговой нагрузки на частные предприятия, что, по мнению авторов идеи, окажет содействие эффективному развитию бизнеса, сообщает 20 ноября Синьхуа со ссылкой на соответствующее руководство главного государственного налогового управления КНР.

Документ содержит более двух с половиной десятков мер, включая существенное сокращение налогов (в особенности НДС), освобождение от налогового бремени мелких предприятий и технологических стартапов, снижение ставок взносов на социальное страхование.

«Налоговые ведомства Китая всегда относятся к частным предприятиям на равных условиях», — заявил от имени госстата высокопоставленный чиновник Хуан Юнь.

Заметим, что на долю частного сектора в КНР приходится до 50% налоговых поступлений и до 90% новых рабочих мест.