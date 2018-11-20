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Нефть падает: Brent — снова $65 за баррель

Экономика

Падение не могут «сбить» даже заявления ОПЕК о скором сокращении добычи

Лондон, 20 ноября 2018, 18:21 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова падают — Brent приближается к отметке в $65 за баррель, 20 ноября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту баррель Brent потерял $1,17 (1,77%) и оценивается в $65,62. Нефть WTI снизилась на $1,01 (1,77%) до $56,19 за баррель.

Цены на нефть определяются рекордными запасами энергоносителей в США, отчеты о которых не могут «сбить» даже заявления ОПЕК о скором сокращении добычи.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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