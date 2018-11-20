В Киеве заявили, что построят две новые станции метро

Киев, , 18:20 — REGNUM В Киеве начнется строительство новых станций метро, сообщает 20 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, победителем тендера стала фирма «Киевметрострой». Компания построит две станции: «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также продлит пути в сторону станции «Виноградарь».

Работы будут вестись до 2021 года, стоимость проекта — почти 6 млрд гривен ($220 млн). Отмечается, что при строительстве будет впервые применена технология вертикальных тоннелей.

Напомни, в январе 2018 году Киевский метрополитен объявлял тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии, однако выбрать победителя не удалось из-за нарушений порядка проведения госзакупок. Во второй раз тендер был объявлен 10 сентября.

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