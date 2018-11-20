Индексы Уолл-стрит обрушились на открытии рынка

Нью-Йорк, США, , 18:04 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США начали торги с обрушения на 1,5−2%, 20 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 398,76 пункта (1,59%), до 24 618,68 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 36,13 пункта (1,34%), на уровне 2654,60 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка упал на 161,05 пункта (2,29%), до 6867,43 пункта.

Резкое падение рынка началось ещё 19 ноября — оно началось с падения акций Apple и продолжилось после заявлений представителей ФРС США о предстоящем повышении базовой процентной ставки.

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