«Ульяновскводоканал» берёт 65 млн рублей кредита под залог имущества

Ульяновск, , 17:55 — REGNUM МУП «Ульяновскводоканал» планирует взять кредит в размере 65 млн рублей. Средства необходимы для «пополнения оборотных средств предприятия». Соответствующая аукционная документация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал». Речь идёт об услугах по предоставлению кредита с лимитом задолженности 65 млн рублей. Кредит предоставляется на два года в форме возобновляемой кредитной линии.

«С целью пополнения оборотных средств предприятия», — говорится в документации.

Начальная цена контракта определена в сумме 17 121 000 рублей. Валюта кредитования — российский рубль, при этом кредитор должен будет предоставить возможность досрочно погасить кредит. Также заказчик поставил условие об отсутствии штрафных санкций при неполном использовании лимита кредитной линии.

Согласно документу, «в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей» заёмщик предоставляет кредитору залог недвижимого имущества. Речь идёт о четырёх объектах: двухэтажной производственной базе площадью 5507,7 кв. метров (рыночная стоимость без учета НДС — 20 001 695 рублей), хозяйственном блоке бытовых помещений (рыночная стоимость без учета НДС — 4 184 780 рублей), трехэтажном административно-бытовом корпусе площадью 1751,9 кв. метров (рыночная стоимость без учета НДС — 6 317 784 рублей), производственной базе площадью 4 399,5 кв. метров (рыночная стоимость без учета НДС — 19 666 228 рублей).