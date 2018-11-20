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Банк Англии поддерживает соглашение по Brexit

Экономика

Банк опубликует подробный экономический анализ соглашения до 29 ноября

Банк Англии поддерживает соглашение по Brexit
Mtaylor848
Офис Банка Англии

Лондон, 20 ноября 2018, 17:50 — REGNUM  Губернатор Банка Англии Марк Карни выступил в поддержку проекта соглашения о Brexit, согласованного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, 20 ноября передает агентство Associated Press.

По мнению Карни, сделка устранит «неопределенность», которая влияла на британскую экономику в течение длительного времени. Кроме того, Карни позитивно оценивает «переходный период», обозначенный в соглашении.

Банк Англии намерен опубликовать подробный экономический анализ соглашения о Brexit на следующей неделе — до рассмотрения проекта парламентом Великобритании 29 ноября.

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